Ii era cald, asa ca s-a dezbracat la pielea goala si a INTRAT sa faca baie intr-un LAC.Ce a urmat...

Herbert Fendt, un german, a trait o experienta de neuitat, si nu intr-un sens placut.

Se afla pe malul unui lac si s-a decis sa inoate putin. S-a dezbracat de tot de haine si a intrat in lac.



Dupa putin timp a inceput sa simta o durere in zona genitala. Initial crezuse ca s-a prins in niste alge, dar dupa ce a innotat pana la mal sa vada ce este, a incremenit: organul genital ii ramasese prins intr-un carlig de pescuit. "Imediat am inceput sa urlu cat pot de tare "Nu trage! Nu trage!" Imi era frica de ceea ce urma sa se intample, pe langa faptul ca durerea devenise insuportabila!", povesteste el.



Barbatul a inotat pana la mal, a taiat firul dupa care s-a dus de urgenta la spital folosind o bicicleta. Din fericire totul s-a terminat cu bine iar acum este in afara oricarui pericol.

