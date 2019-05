Iker Casillas a facut infarct! Care este starea de sanatate a portarului

Iker Casillas google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit Digi Sport, care citeaza presa din Portugalia, in timpul sedintei de pregatire de azi a lui Porto, portarul s-a simtit rau. In varsta de 37 de ani, Iker Casillas nu si-a pierdut cunostinta, dar a fost transportat imediat la spital, unde doctorii au constatat infarctul. Potrivit presei internationale, Casillas a fost operat de urgenta. In prezent starea sa este stabila, spaniolul fiind in afara oricarui pericol Liverpool show! „Cormoranii” au castigat si returul cu Porto si sunt in semifinalele Champions League Iker Casillas este unul din cei titrati goalkeeperi din istoria fotbalului. Sub culorile lui Real Madrid a cucerit de 3 ori UEFA Champions League si de 5 ori la Liga, iar ca p ...