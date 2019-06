Il mai tii minte pe Leonard Miron? Cum arata astazi fostul prezentator TV: schimbarea e radicala

Leonard Miron a disparut din lumina reflectoarelor dupa ce si-a recunoscut orientarea sexuala.

Fostul prezentator de la televiziunea nationala marturisea in urma cu 6 ani ca este gay. Dupa ce s-a retras din televiziune el a lucrat pe mai multe vase de croaziera.

Acum in varsta de 49 de ani, fostul prezentator are de 18 ani o relatie cu un spaniol pe nume Miguel. Recent, Leonard Miron a marturisit intr-un interviu ca iubitul lui a devenit duce dupa ce a mostenit titlul si o avere destul de mare de la o matusa care a decedat.

Se pare ca Miguel provine dintr-o familie nobila a Spaniei, Gonzales de la Fuente.

„Decesul matusii sale s-a petrecut anul trecut si atunci iubitul meu a capatat titlul nobil. Da, acum sunt iubitul unui duce. Dar nu va imaginati ca cine stie ce avere a mostenit, insa titlul asta ii ofera si atributiuni, astfel ca el va sta mai mult in Spania, sa se ocupe de acte de caritate.

„Eu am fost mai entuziasmat de acest titlu decat el. A existat acum 14 ani o cerere in casatorie din partea lui, insa eu, din motive de cetatenie si viza, am refuzat, iar apoi, cand le-am aranjat pe toate, i-am zis: „hai!”, insa mi-a zis atunci, ceea ce-mi zice si acum, in continuare, ca m-a cerut o data, a doua oara nu o mai face”, a declarat Leonard Miron.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.