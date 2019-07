Il Passo Cluj, fite de magazin de lux, lipsa crasa de profesionalim si respect fata de clienti

Il passo

Il Passo, retailer-ul de pantofi care se lauda cu diversitatea de modele oferite publicului si cu o cifra de afaceri in continua crestere pare sa stea foarte prost la capitolul angajati competenti si profesionalism, purtandu-si clientii pe drumuri, de multe ori degeaba.

Asa este si cazul unui client din Cluj, care a incercat sa comande din magazin un anumit produs, care n-a mai fost livrat la timp, iar cand produsul a ajuns in magazin, a fost vandut unei alte persoane, fara nicio problema.

Lispa de profesionalism si de respect fata de clienti reiese din modul in care acesta a fost tratat de catre angajatii magazinului din incinta Iulius Mall din Cluj-Napoca, care nu s-au sinchisit nici macare sa-i ofere acestuia o explicatie plauzibila sau scuzele de rigoare.

”Am cerut celor din magazin sa comande o pereche de papuci, pentru ca nu existau pe stoc marimea mea, iar cei de la Il Passo mi-au spus ca vor veni pe sambata, asta fiind miercuri, Cand am venit sambata mi-au spus, cu lejeritate, ca au uitat sa plaseze comanda dar ca o vor plasa in ziua aceea, si pana miercurea viitoare voi putea ridica produsul din magazin si ca ma va contacta cineva. Dupa o saptamana in care nu m-a contactat nimeni, am decis sa ma duc personal, din nou la magazin, doar ca sa aflu ca papucii comandati au venit fix in aceeasi zi, insa au fost vanduti altcuiva, nefiind rezervati pentru mine, desi eu i-am comandat. Cu aceeasi lejeritate, vanzatoarele de la magazin m-au anuntat ca produsul nu mai exista si ca trebuia sa vin mai repede daca vroiam sa-i iau. Practic m-au plimbat pe drumuri doua saptamani, doar ca apoi sa-i vanda altcuiva”, ne-a declarat clientul nemultumit.

Acesta ne-a mai precizat faptul ca, ulterior, a fost contactat de catre cei de la Il Passo pentru a primi un discount de 10%, insa a refuzat.

