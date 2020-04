Il reabiliteaza Justitia pe celebrul general Nicolae Macici? Ororile din razboi, faptele de vitejie si moartea dupa gratii

Cazul unuia dintre cei mai controversati generali romani, Nicolae Macici (1886-1950), fostul comandant al Corpului 2 Armata in batalia pentru orasul Odessa, promovat ulterior in functia de comandant al Armatei 1 si mort in temnitele de la Aiud, urmeaza sa fie analizat de magistratii militari din Bucuresti.