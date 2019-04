Il vezi zambind, dar in realitate…Mihai Bendeac a vorbit despre tentativele de sinucidere. Ce drama ascunde

mihai bendeac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actor de comedie apreciat, tot timpul cu zambetul pe buze, dar in spatele acestei masti, pe Mihai Bendeac il chinuie de 15 ani o depresie cronica. Bendeac a recunoscut ca depresia l-a adus in pragul sinuciderii de trei ori. Religia e alt lucru care pare sa-l macine si o blameaza ori de cate ori are ocazia. Este un satanist, sustine Gigi Becali, care a incercat candva sa-l aduca pe calea credintei. Desi unora li s-ar parea o ironie, Mihai Bendeac sufera de depresie. A descoperit-o pe cand avea 22 ani si de atunci a vrut s-o amelioreze in repetate randuri prin terapii si tratamente medicamentoase. Actorul chiar a recunoscut ca s-a gandit de mai multe ori sa-si ia viata si a povestit cum s-a trezit atarnand ...