Ilan Laufer, audiat de politistii de la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice. Este acuzat de evaziune fiscala

Fostul ministru pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat Ilan Laufer este audiat de politistii de la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice. Laufer este suspect intr-un dosar de evaziiune fiscala. Laufer este suspect de complicitate la gestiune frauduloasa - in calitate de administrator al 2 societati, ar fi sprijinit-o pe Carmen Adamescu in administrarea bunurilor Unirea Shopping Center, producand pagube persoanei vatamate (Unirea), in cuantum de peste 5.800.000 de Euro. Concret, cei care doreau sa inchirieze spatii in Unirea, incheiau mai intai contracte subsecvente cu societatile administrate de Ilan Laufer, cu sume mari de bani. Ulterior, acesta i-ari fi ajutat sa inchirieze spati ...