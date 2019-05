Ilan Laufer, despre subventiile din agricultura: Am egalat platile la hectar in Europa

Ilan Laufer google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Initiatorul si coordonatorul programului Smart Start USA, Ilan Laufer, a scris pe pagina sa de , ca PSD egalizeaza platile la hectar in Europa. ''PSD egalizeaza platile la hectar in Europa. Fermierii romani primesc cu 100 euro mai multa subventie pe hectar. Daca in 2013 un fermier roman primea 139 euro pe hectar, in anul 2018 suma a crescut la 214… Mai mult euro/ha. Asta in timp ce suma medie platita pe ha in Europa este mai mare in statele membre din Europa de Vest fata de cele din Est. Ilan Laufer: ''PSD a reusit sa imbunatateasca spectaculos situatia de pe piata muncii'' Italia, Olanda, Grecia, Belgia, Elvetia au peste 300 euro/ha, ajungand pana la 600 euro/h ...