Ilan Laufer, dupa ce a devenit președintele PSD din SUA: Vom construi in America o organizație puternica

Ilan Laufer, consilier onorific al premierului Viorica Dancilă a devenit de curând președinte a organizației PSD din Statele Unite ale Americii. Într-un mesaj pe facebook el susține că este onorat de noua poziție și anunță construcția unei organizații puternice:

”Sunt onorat de increderea acordata de colegii mei care m-au ales în funcția de președinte al Organizației PSD - Statele Unite ale Americii.

Am inceput sa lucrez la constructia unor organizatii puternice in cele mai importante state, de la coasta de est pana la coasta de vest. Ne vom face vocea auzita in SUA !

Vom fi alaturi de simpatizantii nostri si de toti romanii care traiesc in America si vor sa se implice alaturi de noi in proiecte importante pentru relatia ROMANIA-SUA si pentru comunitatile de romani din SUA. In acelasi timp, proiectele culturale si de pastrare a identitatii nationale vor fi o prioritate pentru toti cei implicati in aceasta constructie.

Vom utiliza toate instrumentele de care dispunem pentru sprijinirea si dezvoltarea parteneriatului strategic si a relatiilor romano - americane.”, susține Ilan Laufer.