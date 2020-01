Ilan Laufer și Alexandru Coita dau de pamant cu ministrul Finanțelor: 'Cițu spulbera speranțele unei intregi generații de tineri de a avea propria locuința'

Ministrul Finanțelor Florin Cîțu, atacat pentru decizia de a renunța la programul Prima casă. Liderii Platformei Sociale Liberale, Ilan Laufer și Alexandru Coita l-au criticat pe Cîțu care distruge singura posibilitate a zeci de mii de cupluri de a-și achiziționa o casă. Potrivit lui Ilan Laufer, Cîțu dă prin această decizie o dublă lovitură, atât cuplurilor care visează la propriul cămin cât și investitorilor din domeniul construcțiilor.

„Am primit cu dezamăgire intenția ministrului de finanțe de a renunța la programul Prima Casă. Prin acest gest, Florin Citu spulbera speranțele unei întregi generații de tineri de a avea propria locuinta si de a-si intemeia o familie. Renuntarea la Prima Casa va lovi masiv sectorul constructiilor intr-un moment de risc si incertitudine si va afecta apetitul investitorilor straini.” (Ilan Laufer)

„PNL tradeaza increderea votantilor sai prin renuntarea la aceasta masura. Taierea programului Prima Casa fura sansa tinerilor la o familie, baga mana in buzunarul romanilor si va contribui la declinul demografic al tarii noastre. Fara aceasta masura, romanii vor plati pana la dublu pentru un credit ipotecar.” (Alexandru Coita)

Este o eroare strategică a actualei guvernări, o trădare a electoratului care a votat masiv PNL si o bomba cu ceas care poate contribui la instalarea unei noi perioade de recesiune si austeritate.

Prin proiectul de tara ROMANIA 10 IN 10, Platforma Social Liberala propune o alternativa la guvernarea esuata a actualei garnituri PNL. Cerem tuturor fortelor politice serioase sa se uneasca in jurul primului proiect de tara al ultimilor 15 ani, pentru a stopa declinul in care ne duce aceasta guvernare facuta pe genunchi. Partidul nostru nu isi poate asuma masuri toxice, prin care se sacrifica viitorul tinerilor acestei tari si se acceleraza exodul romanilor.