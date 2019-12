Ilan laufer ii cere DEMISIA de onoare lui Florin Cițu: 'Bugetul Start-Up Nation pentru 2020 e mai mic de 10 ori fața de perioada PSD'

Ilan laufer, președintele noii formațiuni politice Platforma Socială Liberală, îi cere ministrului de Finanțe, Florin Cîțu, demisia de onoare, mai ales că a picat și moțiunea simplă din Senat. Laufer îl acuză pe Cîțu că vrea să ”pună capăt celui mai de succes program guvernamental dedicat antreprenorilor români”, după ce Guvernul a alocat, pentru 2020, doar 232 de milioane de lei pentru programul Start-Up Nation, de aproape 9 ori mai puțin decât a dat PSD.

”Domnule ministru Citu,

Vreau sa va dau inca o sansa de a va da demisia de onoare. Acum ori niciodata! Parlamentul va asteapta, romanii va asteapta, mediul de afaceri va asteapta. Curaj, ca nu va doare pe dvs, doar pe noi cetatenii!

Domnule ministru, va reamintesc ca sunteti de facto DEMIS prin motiune simpla de catre Parlamentul Romaniei. Haideti, pana nu e prea tarziu!

Domnule Citu, vad ca vreti ca, prin asumare, va indepliniti un VIS mai vechi: de a pune capat celui mai de succes program guvernamental dedicat antreprenorilor romani! In comparatie cu anul 2018 si 2019, in bugetul pentru anul 2020, ati alocat o suma de aprope zece ori mai mica pentru programul Romania StartUp Nation! Ati redus suma cu aproape 90%, de la 2 miliarde de lei…la 232 milioane de lei.

Domnule Citu, ati taiat 9000 de antreprenori romani de la finantare. 9000 de proiecte pentru Romania. 9000 de vise!

Problemele insa nu se opresc aici, in ceea ce priveste StartUp Nation, pentru editia 2018-2019 care se afla in curs de implementare, ati alocat credite bugetare care acopera doar o parte mica din cheltuielie eligibile venite la decont. Prin urmare, cei care au achitat si vor sa deconteze nu vor putea sa o faca pana la rectificarea bugetara, ceea ce reprezinta un pericol real pentru cei care au proiecte in curs de implementare.

Antreprenorii romani de care va bateti joc acum, si-au asumat obligatii atat contractuale cat si cu personale, pentru care platesc zilnic taxe si impozite statului roman. Acest program a fost menit sa-i incurajeze pe tinerii romani si pe cei care au spirit antreprenorial. Acestia au aplicat si au castigat acesta sansa. Implementarea planului de afaceri depinde 100% de decontul pe care aceste startupuri romanesti le primesc de la stat. Este foarte grav ca taiati 9000 de antreprenori de la finantare in anul 2020, dar si mai grav ar fi sa ii omorati din fasa pe cei 10000 de antreprenori romani care au proiecte in implementare.

Domnule Citu, fiecare zi cu dvs la Ministerul Finantelor este o zi in care Romania pierde bani, credibilitate, fiecare zi cu dvs la Finante e o zi in care romanii sunt mai saraci.”, scrie Laufer.

