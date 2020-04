Ilan Laufer: Orban și PNL au evaporat 20% din PIB-ul Romaniei

Co-președintele Platformei Social Liberale (PSL), Ilan Laufer, a apreciat vineri că în România urmează concedieri masive, taieri de pensii si salarii pentru că in timp ce marile puteri ale lumii anunta planuri de salvare a economiilor nationale, guvernantii liberali de la București nu fac nimic.

„Romania este “condusa” de Ludovic Orban catre cea mai mare prapastie economica din istorie, Orban si PNL au evaporat 20% din PIB-ul Romaniei. In timp ce marile puteri ale lumii anunta planuri de salvare a economiilor nationale si o relaxare treptata a masurilor de izolare, dublate de testarea in masa a pupulatiei, in Romania NU SE FACE NIMIC si ne va costa foarte scump!

Economia Romaniei este paralizata oficial pentru inca 30 de zile, curand vom avea 2 milioane de someri, iar cei care ne conduc nu au niciun plan pentru ce va urma si cum va fi salvata economia. Dupa iesirea din starea de urgenta vor fi mentinute multe dintre restrictiile care se afla acum in vigoare pentru inca cel putin 60 de zile. Prin urmare cea mai mare parte a economiei si mai ales a IMM-urile vor mai avea de asteptat inca 60 de zile de la ridicarea starii de urgenta.

Cu Ludovic Orban si PNL am pierdut razboiul inainte sa inceapa. Urmeaza austeritate, concedieri masive, taieri de pensii si salarii”, a scris Ilan Laufer pe Facebook.

