ILFOVEANU/ pictura si grafica

Galeria de Arta „DANA" are bucuria de a va invita la deschiderea expozitiei artistului Sorin Ilfoveanu, care va avea loc marti, 1 octombrie, ora 18.00, la sediul str. Prof. Cujba, nr. 17, Iasi. Suntem onorati ca maestrul Sorin Ilfoveanu, fara indoiala o personalitate a culturii contemporane, cu o reputata activitate de artist plastic, profesor si rector al Universitatii Nationale de Arte din Bucuresti, a acceptat invitatia galeriei, cu o expozitie in premiera pentru orasul Iasi. Sorin Ilfoveanu este un reper fundamental in artele vizuale romanesti, palmaresul artistic si pedagogic conturand profilul complet al maestrului a carui opera sta, in orice clipa, alaturi de marii artisti ai artei europene. Amprenta artistica ...