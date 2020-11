Ilie Bolojan, mesaj pentru cetatenii din Republica Moldova: "Cei care aveti incredere in mine, va rog s-o sustineti pe Maia Sandu"

Ilie Bolojan, presedintele Consiliului Judetean Bijor, i-a indemnat pe cetatenii moldoveni sa o voteze duminica, in turul doi al alegerilor prezidentiale, pe Maia Sandu. Acesta sustine ca cei care au vazut "cum se pot schimba lucrurile in Oradea sau in alte orase din Romania" trebuie sa stie ca astfel de schimbari sunt posibile si in Republica Moldova.