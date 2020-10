Ilie Bolojan, seful CJ Bihor, despre masura unica in Romania de a da afara jumatate din angajatii unei institutii publice: In trei ani, inseamna costul unui pod nou

Ilie Bolojan, noul presedinte al Consiliului Judetean Bihor, a declarat ca, in administratia publica, cheltuielile cu personalul sunt scapate de sub control, resurse vitale ale bugetului fiind consumate in acest mod. El a subliniat ca reducerea cu 50% a numarului de angajati de la CJ Bihor, asa cum a anuntat, echivaleaza, in patru ani, cu constructia unui nou pod in orasul Oradea, amintind de costurile pentru Podul Centenarului, inaugurat in 2018.