Ilie Dumitrescu, detalii despre starea de santate a lui Gabi Balint: ''Mi-a dat mesaj si am primit semnul de...''

Ilie Dumitrescu Gabi Balint Fostul international si castigator al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, Gabi Balint, a suferit un infarct in cursul zilei de sambata si a fost supus unei interventii chirurgicale la Spitalul Fundeni din Bucuresti. I s-au implantat trei stenturi la inima si acum starea sa e stabila. Ce facuse Gabi Balint cu cateva ore inainte sa faca infarct - FOTO "Mi-a dat mesaj, am primit semnul de ok. Sa nu stea prea mult, sa revina aici pentru ca avem nevoie de el", a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport. De asemenea, fostele glorii ale ros-albastrilor, ca Ilie Barbulescu sau Majearu, au vorbit despre situatia lui Gabi Balint. "Eram acasa si am vazut o stire la televizor cu Balint. I ...