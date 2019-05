Ilie Dumitrescu se confrunta cu probleme pe internet: 'Este furt de identitate, o sa fac o reclamatie la politie'

Ilie Dumitrescu, fost mare internaţional şi în prezent analist tv, se confruntă cu o problemă "delicată", potrivit Mediafax.

Pe pagina de socializare Facebook au apărut mai multe conturi ce-i folosesc identitatea, iar postările respective duc în eroare fanii. Ultimul exemplu este un post în care apare informaţia că ex-jucătorul şi antrenorul roş-albaştrilor a fost la Londra, la meciul Tottenham - Ajax, totul fiind însoţit de o fotografie de a sa. Dar, Dumitrescu a negat şi e decis să se adreseze poliţiei pentru a clarifica situaţia.

"Eu sunt legat de echipa asta, pentru că acolo am cunoscut satisfacţii morale şi financiare. A apărut pe un cont din ăsta de socializare că am fost eu ieri la Londra; nu am fost ieri la Londra. Poza aia este făcută acum vreo 4 ani. Eu eram ieri la spa, când am văzut postarea aia, iar după am fost în studio. Este furt de identitate, o să fac o reclamaţie la poliţie. Luni o să merg să fac reclamaţie la poliţie legat de ceea ce s-a întâmplat", a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport, el jucând pentru echipa engleză la mijlocul anilor '90.