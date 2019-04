Ilie Nastase a explodat: 'Nimeni n-a reusit in toata cariera mea sa ma descrie atat de colorat'

Ilie Năstase luat poziție, pe pagina sa de socializare, față de reacțiile în spațiul online cu privire la persoana sa. ”Nimeni n-a reusit in toata cariera mea sa ma descrie atat de “colorat”, intr-un interval de timp atat de scurt.”, a scris omul care deschide lista UNPR pentru europarlamentare, după ce a aruncat cu un pahar de cafea pe un cort al PMP pe care trona chipul lui Traian Băsescu.

„Ziua buna tuturor,

Celor care au scris de ieri incoace si celor care vor scrie de acum incolo.

Nimeni n-a reusit in toata cariera mea sa ma descrie atat de “colorat”, intr-un interval de timp atat de scurt.

Eu dupa unii am reusit in viata, fiind:

- curvar

- prost

- betiv

- mosneag

- general de 50 de bani,

- unul care a dat in minge cativa ani

- bou

- gunoi

- mort

- rahat

- mizerabil

- dobitoc

- golan

- comunist

- infect

- oportunist

- senil

- taran

- infect

- marlan

- penibil

- armasar

- gloaba, etc…,

precum si alte descrieri mai “plastice” legate de organe sexuale.

Eu nu-mi permit sa le postez in spatiu public.

Niciodata pana acum n-am primit atatea urari sa mor mai repede.

Mi-am amintit prin mesajele unora dintre voi, de toata familia mea.

Multumesc pentru “urarile” care mi-au fost transmise.

Atata patima si graba in scris ca si limba romana a fost siluita de multe ori….

Va doresc tuturor Sarbatori Fericite si multa inspiratie in continuare in ce postati.

Indiferent cum ma simt primind aceste mesaje, sunt sigur ca totusi cativa isi mai aduc aminte de mine ca om simplu, normal. Am trait de multe ori in imaginatia mea, cu sentimentul ca desi am atatea defecte pe care voi le-ati descoperit, Romania a fost legata poate scurt timp de numele meu si al altora.

Daca toti care au scris “de bine” despre mine iubesc Romania cum o iubesc eu, atunci exista o sansa pe viitor.

Paste fericit!” a scris Ilie Năstase pe pagina sa de socializare.