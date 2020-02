Ilie Nastase a rabufnit la Parlament: 'Nu mai am rabdare. Nu se schimba nimic'

Ilie Năstase a răbufnit la Parlament, spunând că nu mai are răbdare să vadă că nu se schimbă nimic în sportul românesc.

„Nu mai pot. Noi ne-am făcut datoria și ca sportivi, și ca susținători ai sportului, dar nu mai am răbdare, domnule. Nu mai am răbdare. Am 75 de ani. Nu se schimbă nimic. Am stat 3 ani aici și am fost în comisia de sport și învățământ și nu am putut să fac nimic ca senator”, a spus Năstase în fața jurnaliștilor.

Nadia Comăneci, alături de Alina Dumitru, Stefan Birtalan, Camelia Potec, Gabriela Szabo, Simona Halep și Ilie Năstase sunt prezenți, miercuri, în Parlament. Ei au venit în urma invitației senatorilor Șerban Nicolae și Daniel Zamfir, care vor ca Arenele BNR să revină în proprietatea statului român.