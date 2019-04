Ilie Nastase a recunoscut. Nu știa juramantul militar și cineva i l-a șoptit: 'M-am intors și am zis: stai ma dracu ca eu sunt Ilie Nastase'

Ilie Năstase i-a povestit într-un interviu jurnalistului Ion Cristoiu cum a ajuns să fie general în Armata României. El spune că la depunerea jurământului a fost ajutat și cineva i-a șoptit textul pentru că nu-l știa.

Citește și: Topul copiilor de mari fotbaliști - Companie selectă pentru Ianis Hagi

„Ilie Năstase: Pentru că eu am făcut niște performanțe la clubul Steaua. Eu am fost băiat de trupă. Deci eu am plecat la 7 ani la Steaua, fratele meu a jucat la Steaua, el probabil pe la 11-12 ani și așa era sistemul că dacă aveai performanțe te avansa. Eu am fost și soldat vreo 2 săptămâni și… acum pot să spun nu? Și am plecat la Roland Garros, mi s-a spus că trebuie să citesc jurământul. Am fost luat de un militar, m-am dus la vizita medicală, am venit înapoi și m-a întrebat colonelul că ne scotea pe… eram toți sportivi, handbaliști, baschetbaliști, toți sportivi, deci erau toate sporturile la clubul Steaua și toți erau militari. Și în funcție de performanțele pe care le aveai te promovau.

Ion Cristoiu: A, era un club militar, de aia? Eu credeam că v-au făcut… că așa mă întreb de ce nu-i face pe scriitori? Uite Marin Preda putea să fie general, locotenent.

Ilie Năstase: Am plecat de la soldat. Și la un moment dat m-a întrebat, l-ai învățat? Nu l-am învățat și zice, îți dăm un băiat să îți șoptească jurământul. Și a început copilul ăla în spatele meu, cred că era un fruntaș sau nu știu, plutonier: eu Ilie Năstase și eu m-am întors și am zis „stai mă dracu că eu sunt Ilie Năstase” și așa am depus jurământul. Și în funcție de rezultate așa se întâmpla, erau călăreți care erau colonei”, se arată în răspunsul lui Ilie Năstase dat lui Ion Cristoiu.