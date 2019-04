Ilie Nastase i-a scris lui Donald Trump: il invita sa faca Romania 'great again' alaturi de el

Fostul mare sportiv Ilie Năstase i-a transmis un mesaj președintelui american Donald Trump. El l-a invitat pe liderul SUA să lupte împreună cu el pentru România.

„Dragă Donald (domule președinte), candidez pentru alegerile europarlamentare din 2019. Hai să facem România din nou minunată! Luptă cu mine! Ilie NASTY Nastase”, se arată în mesajul lui Ilie Năstase

Ilie Năstase candidează de pe locul întâi a UNPR pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Tot pe lista UNPR mai candidează și Anghel Iordănescu.

@POTUS Dear Donald ( Mr. President ),

I'm running for 2019 EU elections.

Let's make together ROMANIA great again!

Fight with me!

Ilie NASTY Nastase