Ilie Nastase, IEȘIRE FULGER dupa ce a turnat alcool pe un cort cu chipul lui Basescu: 'Suntem frustrați!Și eu pot sa fac plangere ca a furat navele'

Ilie Năstase, fost tenismen, actualmente candidat pe lista UNPR pentru Parlamentul European își explică gestul care a revoltat PMP. Fostul sportiv a aruncat un pahar cu alcool pe un cort de campanie al PMP, care avea inscripționat chipul fostului președinte Traian Băsescu pe el.

"M-am uitat și eu la emisiuni și am văzut câți bani primesc partidele pentru posterele astea și noi nu avem bani și nu ne-am pus. Și m-am gândit câte sute de milioane plătesc oamenii pentru partide și am avut un moment de indignare. Nu am nimic cu el, dacă mâine îl văd la Bruxelles îi strâng mâna și că colaborăm pentru binele României", a spus Ilie Năstase la România TV.

Atenționat că gestul lui poate fi copiat de copii care îl admiră, Năstase a explodat: "Suntem frustrați că au luat navele, că a luat un apartament gratis, de asta suntem frustrați. Și eu pot să fac plângere că a furat navele".