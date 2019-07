Ilie Nastase nu va mai ajunge in fața altarului: ’Cred ca am facut o greșeala’

În data de 25 aprilie anul acesta Ilie Năstase s-a cununat civil cu Ioana Simion. Ulterior, iubita fostului tenismen a confirmat că vor face nunta în vara acestui an. Însă planurile au fost date peste cap. Potrivit spynews.ro, Ilie Năstase a afirmat la o emisiune de televiziune că evenimentul nu va mai avea loc anul acesta, nunta urmând să fie reprogramată.

Peste doar două săptămâni, Ilie Nătase avea să ajungă din nou în fața Altarului. Fostul mare tenismen avea programată cununia religioasă alături de aleasa inimii sale, Ioana Simion, dar iată că planurile le-au fost date peste cap, potrivit spynews

Ilie Năstase a decis să anuleze nunta cu Ioana Simion, iar motivul nu este faptul că s-ar fi despărțit, ci că nu au reușit să pună toate detaliile evenimentului la punct, astfel că au hotărât să reprogrameze. Ilie Năstase s-au căsătorit civil în urmă cu câteva luni, iar pe data de 17 august urma să se cununeze religios.

"Nu merg deloc bine pregătirile de nuntă. Cred că am făcut o greșeală că am anunțat în 17 august, cred că o să o punem poate la anul. Ea vrea să fie mireasă că nu a fost până acum. Eu am fost de vreo 5 ori. Eu spun că asta e ultima nuntă, tot ce am avut înainte rămân amintiri frumoase, unele mai puțin frumoase, pentru mine ultima persoană cu care ești contează.", a declarat Ilie Năstase, într-o emisiune tv.