Ilie Nastase se confrunta din nou cu probleme. Pregatirile pentru nunta au devenit un calvar: "Nu merg deloc bine pregatirile! A fost o greseala! "

Ilie Nastase si viitoarea lui sotie au probleme cu organizarea nuntii iar data de 17 August se pare ca este una nerealista. Se gandesc serios sa amane evenimentul cu un an. Ilie Nastase, probleme mari cu nunta! „Nu merg deloc bine pregatirile!" Ilie Nastase a implinit 73 de ani si a aniversat la malul marii alaturi de cativa prieteni si viitoarea sotie cu care se pare ca nu se va mai casatori vara asta. Fostul tenismen arata foarte bine si este extrem de vesel la varsta a treia si se pregateste de o noua nunta care insa ii da mari batai de cap. Ilie Nastase si Ioana s-au grabit sa se casatoreasca la doar 1 an de cand s-au cunoscut dar se pare ca nu vor reusi sa faca asta in aceasta vara asa c ...