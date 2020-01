Ilie Nastase se plange ca autoritațile nu l-au ajutat in niciun fel: 'Asta e rautate'

Fostul mare tenismen Ilie Năstase a vorbit în cadrul emisiunii Marius Tucă Show despre academia de tenis pe care o are în București, spunând că nu a fost sprijinit în nicun fel de autoritățile locale, lucru pe care îl consideră "o răutate", scrie Mediafax.ro.

Năstase spune că Primăria Sectorului 1 nu a dorit să îl sprijine în activitatea sa, el fiind nevoit să aștepte o perioadă foarte lungă pentru a intra în posesia Bazei Sportive Voința. De asemenea, primul lider din istoria ATP este de părere că ar fi avut toate condițiile necesare la dispoziție dacă ar fi ales să plece într-o altă țară.

"Există o academie, dar m-am chinuit mult. Nu financiar, dar m-am chinuit mult să intru pe terenul acela, Voința. 20 de ani! Dacă m-aș fi dus în altă țară, probabil mi se puneau la dispoziție în următoarele trei ore. Am 17 terenuri de tenis, am un teren de fotbal, pe care l-am închiriat lui Ciprian (n.r. Marica). L-a făcut frumos, a făcut tribuna cu lumină, a început să arate frumos. Nu am fost ajutat de absolut nimeni, nici de domnul primar al Sectorului 1. Nu știu ce a făcut și cum a făcut, dar a mers să sponsorizeze Rapidul, care e în Sectorul 6. Eu am fost în Sectorul 1 și nu am avut voie. Probabil domnul Copos a pus reședința Rapidului în sectorul 1. El decide ce vrea să facă. Eu l-am găsit pe Ciprian, care a băgat bani. Nu e un reproș. Dar dacă ai pe cineva, care vrea să facă o academie frumoasă și nu îl ajuți, asta înseamnă că e răutate. E răutate, după mine. I-am spus că pot trece oamenii, să vină cu cărucioare, să vină copii de peste drum, să joace gratis", a declarat Năstase, în cadrul emisiunii Marius Tucă Show.

Ilie Năstase consideră că investiția în academie nu va mai putea fi recuperată și este sceptic în privința unei viitoare implicări a autorităților în proiectul său.

"Eu am băgat foarte mulți bani acolo, n-o să-i scot până mor. Eu am băgat în ceva ce mi-a adus satisfacție, tenisul. Vine Sorana Cîrstea, vin mai mulți jucători acolo. Se face și inițierea copiilor, dar vin cei care sunt de valoare. Nu pot lua de la zero copiii, nu mai câștig ce câștigam înainte. Am și foarte multe cheltuieli. Cât pot, ajut. Nu mă supăr nici dacă vin cu doi lei cei de la Primărie. Eu sper să vină. Academia am încercat să o iau din 1999 și până în 2012. 15 ani nu am reușit să intru. Acum nu mai pot să recuperez, că nu mai am timp. E foarte frumos locul, e pe lângă un lac. Vin ăia care au bani deocamdată. Eu am cedat cuiva și se ocupă acel băiat. Dacă n-au vrut până acum, nu cred că vor vrea nici de acum să ne ajute. Rămân cu ce am eu și ce pot eu. Aveam și un turneu cu Simona (n.r. - Halep), se numește Dedeman Simona Turneu, care ne ajută mult să ne facem publicitate.", a mai spus Năstase.