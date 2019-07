Ilie Nastase si Ioana Simion, divort la trei luni de la nunta! Femeia e suparata foc: ”A calcat pe bec!”

Ilie Nastase si Ioana Simion, femeia pe care a luat-o de sotie dupa ce s-a despartit de Brigitte, ar urma sa divorteze. Fostul tenismen a recunoscut, in urma cu o zi, ca nunta care trebuia sa aiba loc in vara acestui an a fost anulata.

Au trecut doar cateva luni de cand s-au casatorit civil, iar pe 17 august, Ilie Nastase si Ioana Simion urmau sa-si uneasca destinele in fata lui Dumnezeu. Nunta a fost, insa, anulata, fostul tenismen declarand ca ”timpul a fost prea din scurt si nu au organizat-o asa cum trebuie.”

Acum, insa, ies la iveala detalii uluitoare, intrucat surse din preajma celor doi vorbesc despre un divort.

”Ioana a aflat ca Ilie a calcat pe bec. El in continuare se comporta ca pe vremea cand era cu Brigitte, face aceleasi gesturi deranjante, iar Ioana nu tolereaza asa ceva. Si nu sunt singurele pacate, Ilie a gresit si altfel, insa nu e cazul sa intram in detalii, asa ca au umplut paharul, iar Ioana a anulat nunta de pe 17 august si ii cere divortul. A vrut sa mearga la notar sa programeze divortul chiar acum doua saptamani, dupa ce au avut niste certuri aprinse, insa familia ei i-a spus sa mai astepte putin, sa se mai gandeasca", au explicat surse apropiate cuplului, conform Click!.

In urma cu doar o zi, fostul tenismen declara ca nu are timpul necesar pentru a organiza nunta asa cum se cuvine.

”Nu merg deloc bine pregatirile de nunta. Cred ca am facut o greseala ca am anuntat in 17 august, cred ca o sa o punem poate la anul. Ea vrea sa fie mireasa ca nu a fost pana acum. Eu am fost de vreo 5 ori. Eu spun ca asta e ultima nunta, tot ce am avut inainte raman amintiri frumoase, unele mai putin frumoase, pentru mine ultima persoana cu care esti conteaza.”, a declarat fostul sot a lui Brigitte Sfat, potrivit Viva.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.