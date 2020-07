Ilie Poenaru, antrenorul echipei Academica Clinceni: 'I se poate intampla oricui. Chiar si fiind responsabil este posibil sa iei acest virus'

Tehnicianul echipei Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a declarat, sâmbătă, că el şi jucătorii săi au fost responsabili în ceea ce priveşte respectarea regulilor legate de pandemie, însă i se poate întâmpla oricui să fie testat pozitiv cu coronavirus, relatează News.ro.

Citește și: Campionatul Chinei de fotbal a reînceput, după cinci luni de întârziere

“Nu este o situaţie plăcută, dar nu avem ce face, trebuie să ne conformăm. Până la urmă este vorba de sănătate şi acest lucru primează. Într-un fel ne încurcă, pentru că ne-am pregătit bine, eram încrezători, poate că având un rezultat favorabil luam şi o opţiune foarte serioasă pentru evitarea retrogradării.Este o situaţie delicată, putea fi oricare dintre noi în această situaţie. Nu avem ce să facem. Nu pot să spun că am avut noroc, am fost responsabili. Am nişte jucători profesionişti care ştiu ce au de făcut. Dar i se poate întâmpla oricui. Chiar şi fiind responsabil este posibil să iei acest virus", a spus Poenaru.

Meciul dintre Academica Clinceni şi Politehnica Iaşi, contând pentru etapa a 11-a play-out-ului, ar fi trebuit să se dispute astăzi, însă nu a mai avut loc, la oaspeţi apărând un caz de coronavirus.