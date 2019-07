Ilinca Vandici vrea sa-i faca educatie financiara fiului ei, dar soacra strica totul. „La bunica are un mare parc de distractii”

Ilinca Vandici vrea sa adopte reteta Andreei Marin si sa-si creasca fiul de 2 ani ca pe un copil normal, nu de bani gata si cu ideea ca poate avea orice isi doreste. Planul ei e insa ingreunat de bunici, care-i fac lui Zian toate poftele

”Nu as vrea sa conteze cine sunt eu si unde lucrez. As vrea totusi sa fie obisnuit cu o viata normala, nu crescut in puf, ba dimpotriva, invatat si cu «nu avem acum», «nu avem bani». Sunt foarte setata pe treaba asta. Eu in sensul acesta voi actiona, dar de bunici nu stiu ce sa zic… Ce pot sa le fac? La bunica lui, adica la soacra mea acasa, e un mare parc de distractii! E un fel de Legoland si Disneyland, are masinute, tobogane, leagane. Are garajul lui, unde are motocicleta, bicicleta, tricicleta, ATV, tractor, masina decapotabila….”, ne-a marturisit prezentatoarea emisiunii ”Bravo, ai stil!”.

«In casa la mine trebuie sa avem niste reguli»

Totusi, Ilinca trage sperante ca, in timp, va reusi sa-l invete pe Zian care e adevarata valoare a banului si ca nu i se cuvine totul, pentru ca altfel, va ajunge un adolescent cu care sa nu se mai poata intelege.

”Eu cred ca o sa-mi iasa totusi aceasta educatie financiara, ca, pana la urma, o sa stie ca daca este la bunici, e in vacanta si acolo poate i se permit mai multe lucruri, dar in casa la mine trebuie sa avem niste reguli”.

