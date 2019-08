Imagine spectaculoasa cu Loredana Groza! A atras toate privirile cand a iesit pe strada asa

lori

Loredana Groza arata spectaculos la 49 de ani. Frumoasa artista are mare grija de silueta ei, iar ultima imagine cu ea a facut furori pe Internet, reusind in doar cateva minute sa stranga mii de like-uri.

Frumoasa artista nu-si arata deloc varsta. La 49 de ani, arata la fel de bine ca la 20. Drept dovada sta cea mai recenta imagine cu ea pe care a postat-o pe contul ei de Instagram. Loredana s-a fotogafiat pe strada, imbracata intr-o pereche de pantaloni verde neon, asortati cu o esarfa si un tricou scurt in aceeasi culoare, care ii lasa la vedere abdomenul bine lucrat. Orele petrecute in sala de fitness au inceput sa dea rezultate, iar Loredana Groza parca arata mai bine ca oricand.

„Lore,arati bestial', „Arati minunata', „Suprba in orice ipostaza', Superba', „Agent 007, fermecatoare', au fost cateva dintre reactiile fanilor.

Se apropie de 50 de ani, dar nici nu-i pasa. Loredana refuza sa imbataneasca si in ciuda varstei sale se imbraca in tinute provocatoare si sexy ca la 20 de ani si este plina de energie.

Loredana a ales sa le raspunda intr-o emisiune TV celor care au acuzat-o ca a exagerat cu operatiile estetice la nivelul fetei: „Secretul fumusetii nu sta in operatii. Nu ne nastem perfecti, nimeni nu e. Trebuie sa avem dorinta de a fi mai frumosi si nu doar fizic. In fiecare zi meditez si multumesc pentru aceste daruri si pentru oamenii din viata mea, a declarat Loredana Groza, in cadrul unei emisiuni TV.

