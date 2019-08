Imaginea ASTA a devenit instant viral! O femeie se temea de hotii din Mamaia, asa ca…

mare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O fotografie postata pe in urma cu putin timp a devenit motiv de zambete instantaneu, fiind distribuita masiv de catre utilizatori. In imagine apare o doamna care a ales un mod inedit sa se bucure de apa calda a marii. Aceasta se temea cel mai probabil de hotii de pe plaja si, cum nu avea cui sa-i lase lucrurile sale personale, a ales sa intre in apa cu… geanta pe umar! Doamna precauta a fost fotografiata de cei de pe plaja, iar imaginea s-a viralizat instant. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto : ...