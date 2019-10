Imaginea care a devenit virala in toata lumea! Un medic doarme pe jos, pe holurile spitalului. Ce s-a intamplat cu el

O imagine emotionanta a facut inconjurul planetei devenind virala, motivul este unui incredibil, iata care e povestea ei.

Imaginea care a devenit virala in toata lumea. Omul din imagine este un chirurg chinez pe nume Luo Heng, el a fost fotografiat dormind pe holurile spitalului purtand inca uniforma de serviciu, masca si intreaga vestimentatie purtata in operatii. La prima vedere ti s-ar putea parea ca acest om doarme in timp ce ar trebui sa-si faca meseria, dar nu judeca atat de repede.

Acest om a facut ceva remarcabil inainte de a adormi pe unde a apucat: tocmai isi terminase o tura de nici mai mult nici mai putin de 28 de ore la rand, realizand operatii chirurgicale pe 5 pacienti.

Pozele au fost descarcate pe un site de social media numit Weibo, imaginile au fost surprinse in spitalul Dingyuan din China.

Iata ca pentru anumiti medici aceasta meserie este mai mult decat un simplu serviciu. Anumiti medici sunt adevarati eroi care merg dincolo de dedicare si se implica cu toata fiinta in salvarea vietilor pacientilor! Astfel de oameni merita toata admiratia noastra!

Iata un clip despre aceasta poveste care merita cu adevarata sa fie promovata:

