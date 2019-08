Imaginea cu Simona Halep care a starnit controverse: "De ce Serena e in fata?"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep a publicat o poza care a starnit controverse pe pagina personala de Instagram. Sportiva din Romania a pozat in ultima campanie a sponsorului Nike, alaturi de alte jucatoare importante, iar utilizatorii s-au aratat revoltati de pozitionarea Simonei in fotografie. “Queens of the court” se numeste campania Nike, care are loc inainte de US Open. Halep se pregateste de US Open, care are loc intre 26 august - 8 septembrie, iar inainte a pozat alaturi de alte sportive de top. Printre ele s-au numarat Serena Williams, Sloane Stephens, Naomi Osaka sau Maria Sarapova, care au fost pozitionate in fata Simonei Halep in poza de grup. Romanca a publicat poza cu descrierea "Queens of the court #sport ...