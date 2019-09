Imagini care iti rup sufletul. Intreg satul a condus-o pe ultimul drum pe Adriana Fieraru, fetita ucisa de pedofilul olandez - FOTO, VIDEO

inmormantare Adriana 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sute de persoane din localitatea damboviteana Gura Sutii au condus-o joi, 26 septembrie, pe ultimul drum pe Adriana Fieraru, fetita in varsta de 11 ani ucisa de olandezul Johannes Visscher (47 de ani). Copila a fost rapita de pe drum, cand se intorcea de la scoala. Criminalul a omorat-o si a ascuns-o pe un camp de la marginea comunei dambovitene Produlesti. Sute de colegi, sateni, rude si cadre didactice au condus-o pe ultimul drum pe Adriana. Nimeni nu isi explica ce s-a intamplat exact sau de ce olandezul a venit tocmai in Gura Sutii pentru a-si alege victima. Familia copilei se intreaba daca ar fi putut face ceva pentru a-i salva viata si de ce in acea zi tragica nu au luat-o de la scoala a ...