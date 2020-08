Imagini clarificatoare in cazul George Floyd, scurse in presa britanica, seamana discordie

În materialele obținute de Daily Mail de pe camerele de corp purtate de doi dintre fostii ofițeri de poliție din Minneapolis implicați în arestarea lui George Floyd, se vede un Floyd panicat care se luptă cu polițiștii în timp ce se afla în spatele mașinii a echipajului, cu câteva minute înainte de moarte, rostind: „Nu […] The post Imagini clarificatoare în cazul George Floyd, scurse în presa britanică, seamănă discordie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.