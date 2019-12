Imagini cutremuratoare la o instanța. Magistrații au vrut sa vada cu ochii lor o tanara ranita intr-un accident rutier, imobilizata in carucior

Imagini cutremurătoare pe holurile Judecătoriei Iași, ai cărei magistrați au vrut să se convingă de starea de sănătate a unei adolescente rănită grav într-un accident auto, imobilizată într-un cărucior. Tânăra a fost urcată pe brațe pe scările instanței, informează digi24.ro. Conform Asociației pentru Protecție Rutieră WorldStreet, dosarul este tergiversat și se va prescrie anul viitor. The post Imagini cutremurătoare la o instanță. Magistrații au vrut să vadă cu ochii lor o tânără rănită într-un accident rutier, imobilizată în cărucior appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.