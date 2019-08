IMAGINI CUTREMURATOARE! Tineri care se fotografiaza in timp ce ucid un ras - FOTO

Ras 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Imagini cutremuratoare au fost surprinse in curtea unui localnic din Rupea. Cativa tineri s-au amuzat si s-au fotografiat in timp ce chinuiau un pui de ras. Tinerii nu s-au oprit nici dupa ce bietul animal a murit in urma lungului sir de chinuri la care a fost supus. Puiul de ras a fost pentru inceput legat de gat cu un lat si tarat prin curte. Pentru ca s-a incapatanat sa traiasca, puiul de ras a fost ridicat in lat si a fost apoi strapuns cu o teapa in zona intercostala. Ulterior, tinerii au postat imaginile pe , mandri de isprava lor. O asociatie pentru protectia animalelor a preluat imaginile si a sesizat Politia pentru a cere pedepsirea vinovatilor. Un bucurestean a fost amendat, in premiera, pentru ...