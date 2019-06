Imagini de cosmar in Romania. Grindina de marimea unei piersici in Timis - FOTO

Grindina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Grindina de mari dimensiuni a lovit in duminica dupa-amiaza mai multe localitati din judetele Timis si Arad. Meteorologii au emis pentru aceste doua judete cod rosu - avertizare imediata - de grindina de pana la 7 cm diametru. Bucatile de gheata au ajuns la marimea unei piersici si au facut stricaciuni in gradinile si livezile oamenilor. Vezi si: Nu scapam de vremea rea! Cod portocaliu de ploi torentiale si vant in 11 judete, pana luni dupa-amiaza De altfel pana luni la ora 15:00 sud-vestul tarii se afla sub cod portocaliu de instabilitate atmosferica si ploi abundente, in timp ce tot restul tarii se afla sub avertizare cod galben. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de ...