IMAGINI de la atentatul terorist in care a fost ucis diplomatul roman - FOTO

Imagini in exclusivitate de la atentatul terorist din Kabul, in care a fost ucis diplomatul roman au fost publicate in urma cu scurt timp de jurnalistul Radu Tudor, pe blogul sau. Ministerul de Externe isi doreste, pentru diplomatul roman ucis in Afganistan, funeralii nationale In imagini se vad cladirile distruse complet de explozie, masinile e atacate cu pistoale mitraliera si o vesta antiglont plina de sange, abandonata in timpul luptelor cu teroristii. Radu Tudor a mai precizat ca atentatul nu a vizat in mod special special Ambasada Romaniei, ci toata zona Green Village din capitala Afganistanului.