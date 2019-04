Imagini de la eveniment: Accident rutier grav in judetul Constanta. Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit (video)

Un grav accident rutier a avut loc, în urmă cu câteva minute, pe raza localităţii Săcele, judeţul Constanţa.Totodată aceasta a mai spus că în evenimentul rutier este implicat un singur autoturism.La locul intervenţiei se află un echipaj SAJ B2 şi o ambulanţă SMURD C.Victima este cunoscutul designer și critic de modă Răzvan Ciobanu, în vârstă de doar 43 de ani.Accident rutier grav, la ieșire din localitatea Săcele spre Năvodari, DN 22 B, autoaccidentare, pe fondul neadaptarii vitezei, un bărbat de 43 de ani, a condus un autotirism, a părăsit partea carosabilă și a acroșat copaci dintr-un stufăriș. Conducătorul auto a fost găsit decedat.Creatorul de modă Răzvan Ciobanu este cunoscut în lumea mondenă autohtonă. A fost jurat la emisiunea ”Bravo, ai stil”. Are prima prezentare la 19 ani. În perioada 16-18 septembrie 2007, participă alături de Irina Schrotter și de alți designeri din întreaga lume la expoziția internațională de design vestimentar The Train, desfăsurată la New York. Colecția primăvară-vară „Rochia”, lansată în 27 ianuarie 2009 care conține 70 de rochii de seară a primit criticii pozitive de la specialiștii în modă. Printre vedetele care au participat s-au numărat: Andreea Raicu, Oana Cuzino, Vali Barbulescu, Dragoș Bucurenci, Mircea Solcanu și alții. Colecția „Preciouss” care gravitează în jurul sexualității a fost lansată în 2009.Răzvan Ciobanu a fost unul dintre jurații concursului „Bravo, ai stil!”, alături de Iulia Albu, Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu în sezonul 1,2 și 3. În ciuda faptului că televiziunea nu făcea parte din pregătirea sa profesională, motivul pentru care a acceptat să facă parte din emisiune a fost faptul că aparține domeniului său și a dorit să participe la un proiect educativ din punct de vedere stilistic.