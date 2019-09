Imagini de la eveniment: H3RO by Trichallenge, la Mamaia. Ultima zi. Cursele pe distanta Half, proba individuala si stafeta

Astăzi este a treia zi (şi ultima) a celei de-a 11-a ediţii a celei mai mari competiţii de triatlon din sud-estul Europei, H3RO by Trichallenge.Evenimentul este găzduit de staţiunea Mamaia.Întrecerea a debutat vineri, cu proba de Aquathlon. Toţi participanţii înscrişi la H3RO - Aquathlon punctează în clasamentul pentru Cupa Naţională.Ziua de sâmbătă a fost rezervată probelor Supersprint, Sprint (individual, ştafetă) şi Olimpic (individual, ştafetă).Astăzi, au fost programate cursele pe distanţă Half, proba H3RO individual şi ştafetă. Toţi participanţii înscrişi vor puncta în clasamentul naţional pe distanţă Half. Festivitatea de premiere va avea loc la ora 17.00.Ediţia din acest an a adus la start nu mai puţin de 1.300 de participanţi, inclusiv 200 de sportivi veniţi din toate colţurile lumii. Dintre cei 200 de străini ce reprezintă 38 de ţări, 78 de sportivi reprezintă Elitele, cel mai înalt nivel de performanţă la nivel global. Competiţia înglobează două Campionate Naţionale, o Cupă a României şi o Cupă Europeană. Anul acesta aduce şi două Campionate Naţionale în cadrul festivalului.Probele de triatlon pe Distanţa Half reprezintă, totodată, şi ultima etapă din circuitul Federaţiei Române de Triatlon - FRTRI Halfdistance. De asemenea, proba olimpică şi proba sprint sunt parte din circuitul Triathlon Series Events şi Romanian Triatlon Series, H3RO by TriChallenge fiind chiar ultima etapa din aceasta serie. Până în prezent, pe parcursul primilor zece ani, TriChallenge Mamaia a mai fost gazda a două cupe Europene, punând astfel România pe harta europeana a competiţiilor majore de triatlon.