Imagini de la eveniment: Ministrul Gabriel Les, prezent la ceremonia de certificare a detasamentului italian la Mihail Kogalniceanu (galerie foto)

Lovitura crunta pentru Florin Pastrama! I-a esuat implantul de par. Barbatul a primit, totusi, asigurari din partea medicului ca situatia se va rezolva in viitorul apropiat.

Trupul unei romance a fost gasit intr-o locuinta inchiriata in localitatea Fasano din provincia Puglia. Femeia, in varsta de 52 de ani murise, conform anchetatorilor, in urma cu trei saptamani.