Imagini de la eveniment. Receptie cu ocazia Zilei Nationale a Rusiei, organizata de Consulatul General al Federatiei Ruse la Constanta (galerie foto)

Consulatul General al Federaţiei Ruse la Constanţa organizează, în această seara, o recepție prilejuită de Ziua Naţională a Rusiei. Evenimentul are loc la restaurantul Terasa Colonadelor din municipiul Constanța. Invitaţii sunt întâmpinaţi de consulul general al Consulatului General al Federaţiei Ruse la Constanța Vladimir Volkov.Printre invitaţi se numără reprezentanți ai Consulatului General al Federaţiei Ruse, reprezentanţi ai Comunităţii Lipovenilor, Nicolae Papadopol fost director științific al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, viceprimarul comunei Cumpăna - Florin Neagu, Alexandru Bobe - Prorector responsabil cu studenții străini, rezidenții din cadrul Universității Ovidius Constanța, Adrian Bavaru - rector onorific Universitatea Ovidius Constanța.Oaspeții au fost serviți cu mâncare tradițională rusească: tartine cu icre, pește sărat, pirojki, salată rusească și multe alte bunătăți. De pe mese nu a lipsit nici vodca rusească și vinurile alese. Tinerii, reprezentanții Comunităţii Lipovenilor , au oferit invitaților un program artistic inedit.Declaraţia privind Suveranitatea Rusiei, adoptată în 1990Rusia îşi sărbătoreşte Ziua Naţională. În anul 1990, pe 12 iunie, a fost adoptată Declaraţia privind Suveranitatea Rusiei. Peste un an, la 12 iunie 1991, au avut loc primele alegeri directe deschise ale preşedintelui ţării din istoria Rusiei. În anul 1994, primul preşedinte al Rusiei, Boris Elţin, prin Decretul său, a conferit importanţa de stat zilei de 12 iunie - Ziua adoptării Declaraţiei privind Suveranitatea de Stat a Rusiei. Documentul în sine fusese semnat cu patru ani înainte, la primul Congres al deputaţilor poporului din RSFSR, în condiţiile în care fostele republici ale Uniunii Sovietice îşi declarau rând pe rând suveranitatea. De altfel, la 12 iunie, pe lângă suveranitate, Rusia şi-a ales şi primul preşedinte. Această sărbătoare a primit denumirea oficială de Ziua Rusiei în 2002 şi de atunci este marcată în întreaga ţară. În ceea ce priveşte Declaraţia privind Suveranitatea Rusiei, preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, sublinia: „Odată cu acest document, a început numărătoarea noii noastre istorii. A istoriei statului democratic, bazat pe libertăţile cetăţeneşti şi pe supremaţia legii”. În fiecare an, de Ziua Rusiei, Piaţa Roşie se transformă într-o scenă grandioasă, unde au loc mari concerte, însoţite de reprezentaţii artistice şi tehnologice deosebite. În acelaşi timp, partidele de opoziţie organizează mitinguri de protest.