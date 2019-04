Imagini din casa Ioanei Tufaru! Uite in ce conditii isi creste femeia copilul! Te asteptai la asa ceva?

Viata Ioanei Tufaru s-a schimbat nesperat in bine, in urma cu patru ani. Fiica Andei Calugareanu a intalnit un barbat care s-a indragostit de ea, a ramas insarcinata si, in plus, a primit si o garsoniera de la Gigi Becali.

Latifundiarul din Pipera a sarit imediat in ajutorul protagonistei noastre, cand a vazut ca aceasta, gravida fiind, dormea pe banci, in parcuri, pentru ca nu avea unde sa stea.

Milionarul i-a pus la dispozitie o garsoniera cocheta, intr-o cladire de locuinte din incinta bazei sportive pe care o detine in Berceni.

Ei bine, dupa cum spuneam, au trecut patru ani de atunci, iar Ioana si iubitul ei nu l-au dezamagit pe binefacatorul lor, desi carcotasii sustin contrariul. Dimpotriva! Locuinta lor este curata, ordonata, ba chiar fiica Andei Calugareanu si partenerul ei de viata au si cumparat cateva piese de mobilier si un televizor cu ecranul plat.

Ioana Tufaru, imagini, in premiera, din garsoniera ei! "O viata intreaga nu ne va ajunge sa-i multumim domnului Becali"

"Pe trei august se implinesc patru ani de cand am primit garsoniera de la domnul Becali...Un dar divin pentru noi tinand cont de faptul ca nu aveam unde locui. O viata intreaga nu ne va ajunge sa-i multumim domnului Becali pentru tot ce a facut si face pentru noi si pentru oamenii nevoiasi, in general. Va ramane ingerul nostru si al lui Luca mereu si ne rugam in fiecare noapte pentru el. E de o bunatate nemaiintalnita in Romania", a declarat Ioana Tufaru pentru WOWbiz.ro.

Si ca sa le demonstreze ca se insala tuturor celor care o acuza ca isi creste copilul in mizerie si dezordine, Ioana ne-a trimis cateva poze cu garsoniera unde locuieste impreuna cu familia ei.

