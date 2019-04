Imagini din casa Ioanei Tufaru. Uite in ce conditii isi creste femeia copilul! Te asteptai la asa ceva?

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viata Ioanei Tufaru s-a schimbat nesperat in bine, in urma cu patru ani. Fiica Andei Calugareanu a intalnit un barbat care s-a indragostit de ea, a ramas insarcinata si, in plus, a primit si o garsoniera de la Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a sarit imediat in ajutorul protagonistei noastre, cand a vazut ca aceasta, gravida fiind, dormea pe banci, in parcuri, pentru ca nu avea unde sa stea. Milionarul i-a pus la dispozitie o garsoniera cocheta, intr-o cladire de locuinte din incinta bazei sportive pe care o detine in Berceni. Ei bine, dupa cum spuneam, au trecut patru ani de atunci, iar Ioana si iubitul ei nu l-au dezamagit pe binefacatorul lor, desi carcotasii sustin contrariul. Dimpotriva! Locuinta lor este curata, ordo ...