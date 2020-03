Imagini dramatice cu Sorina Pintea! Cum a fost surprinsa la scurt timp dupa ce a fost scoasa din arest si dusa la spital

pintea

Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, a fost dusa din nou la spital, dupa ce a acuzat stari de rau. Aceasta a fost adusa la policlinica MAI pentru a i se face un control neurologic, asa cum prevede procedura pentru persoanele aflate in arest preventiv.

Sorina Pintea a purtat catuse la maini, acoperite de o patura. Mai mult decat atat, imaginile surprinse au aratat-o inlacrimata si umflata la fata, total schimbata comparativ cu perioada in care era ministru al Sanatatii.

„O persoana privata de libertate, in baza unui mandat de arestare preventiva, a fost condusa intr-un centru medical de diagnostic si tratament, din reteaua Ministerului Afacerilor Interne, pentru un consult medical de specialitate”, a transmis Politia Capitalei.

Sorina Pintea, acuzata ca a primit mita 120.000 de lei

In perioada decembrie 2019 – 28 februarie 2020, inculpata Pintea Sorina, in calitatea mentionata mai sus, ar fi primit, printr-un intermediar, de la reprezentantii unei societati comerciale, in doua transe, sumele de 10.000 de euro si 120.000 lei, care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentand un procent de 7% din valoarea unui contract de achizitie publica ce avea ca obiect “proiectarea si executarea lucrarilor de amenajare bloc operator-sala chirurgie cardiovasculara si toracica si spatii adiacente”, incheiat in anul 2019 de unitatea spitaliceasca cu societatea comerciala.

Concret, inculpata ar fi primit banii respectivi in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in atributiile sale de serviciu ca manager si ordonator de credite. In data de 28 februarie 2020, dupa primirea sumei de 120.000 lei, activitate ce ar fi avut loc in biroul inculpatei din cadrul spitalului, s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante.

