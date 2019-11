Imagini dureroase la inmormantarea lui Leo Iorga! Sotiei artistului i s-a facut rau!

Momente cumplite astazi, la Biserica Sfanta Parascheva, acolo unde are loc slujba de inmormantare a lui Leo Iorga. Sotiei artistului i s-a facut rau si a trebuit sa iasa afara, pentru a-si reveni!

Coplesita de durere si cu lacrimile care ii curg necontenit de cateva zile, de cand Leo Iorga nu mai este printre noi, sotia artistului, Paula Iorga a fost nevoita sa iasa afara din biserica, caci i s-a facut rau in timpul slujbei de inmormantare.

Durerea si oboseala si-au spus cuvantul

Trista, cel mai probabil nedormita si cu sufletul consumat de drama pe care o traieste, Paula Iorga s-a asezat pe un scaun, timp in care fiul sau, Paul, dar si mai multi apropiati de-ai familiei au venit imediat in ajutorul sau, pentru a se asigura ca totul este bine si ca nu are nevoie de interventia medicilor. Fiul cel mic al Paulei si al lui Leo Iorga, Paul Iorga i-a stat alaturi mamei sale in fiecare secunda si a vorbit cu aceasta.

Leo Iorga va fi inmormantat in Cimitirul Bellu

In doar cateva momente, trupul neinsufletit al lui Leo Iorga va fi condus la locul sau de veci, in Cimitirul Bellu din Capitala, acolo unde deja s-au strans numerosi oameni care vor sa-l conduca pe artist pe ultimul drum.

Leo Iorga a murit la varsta de 54 de ani, dupa ce mai bine de 8 ani si jumatate s-a luptat cu cancerul.

