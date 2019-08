Imagini emotionante in urma incendiilor de proportii din padurile Siberiei - FOTO

Incendii Siberia 13 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aproape 300.000 de hectare de padure din Siberia au fost cuprinse de incendii de vegetatie in aceste zile. In ultimele patru zile au fost semnalate peste 200 de focare si autoritatile ruse incearca sa le tina sub control. In ciuda eforturilor pompierilor rusi, incendiile au continuat sa se extinda si au ajuns sa acopere o suprafata mai mare decat ducatul Luxemburgului. Tot in Siberia exista in prezent un incendiu si mai extins, afectand o suprafata de 2,7 milioane de hectare, unde pompierii nici macar nu pot interveni pentru ca regiunea este prea izolata. Incendii in Insulele Canare. Sute de turisti au fost evacuati Peste 13,4 milioane de hectare de padure din Siberia au fost distruse de in ...