IMAGINI FABULOASE cu Dan Barna: De la cum se spala pe dinți la 'sa-mi trimit moaștele prin țara' - VIDEO

Dan Barna este marele pierzător al primului tur al alegerilor prezidențiale! Liderul USR nu a scos scorul de la europarlamentare și a terminat abia pe 3 clasamentul cursei pentru Cotroceni, ratând finala în fața Vioricăi Dăncilă.

În ziua alegerilor, Dan Barna a acceptat provocarea lansată de jurnaliștii de la pressone.ro de a reliza un soi de reality-show pentru o zi cu el și soția lui, dar și cu stafful de campanie.

Barna a fost filmat la Sibiu, în casă, alături de soție și părinți, în timp ce se spală pe dinți și își dă pantofii cu cremă, în sufragerie.

Deși nu a fost văzut prin vreo biserică, Barna are, sub blatul din sticlă din bucătărie o icoană din hârtie cu Fecioara Maria și pruncul Iisus. Un flayer din campanie stă și el sub sticla spartă și acoperită cu câteva prosoape de bucătărie. De altfel, pe pereți se remarcă mai multe mici icoane, în timp ce părinții lui pun mâncarea pe masă. Se remarcă și sitele de la hota aragazului, puternic afectate de grăsime, semn că nu au mai fost curățate de ceva vreme.

Un alt cadru care ne impresionează este ieșirea din curtea casei. Ca un ”adevărat domn”, Barna iese primul și își ignoră soția, care e nevoită să își țină de poartă pentru a păși pe trotuar. Deși apare cu un palton în mână, obiectul vestimentar dispare, ca prin minune, în drum spre secția de votare. Remarcăm, totuși, că a ocupat partea dinspre carosabil, pe trotuar, iar soția îi este în dreapta. Ca orice vedetă de reality-show care se respectă, Barna poartă și o lavalieră, un soi de microfon mic, pentru ca să fie bine captate vorbele sale de camerele de luat vederi. Când se întâlnește cu prietenii, liderul USR îi avertizează să vorbească frumos pentru că are 3 microfoane care captează totul.

Imaginile îl surprind și când se bucură pentru că a câștigat alegerile din Noua Zeelandă. ”Haka is coming!”, spune, fericit, prezidențiabilul USR, neștiind ce dezastru îl așteaptă.

Apoi, de la Sibiu, Barna zboară, la propriu, dar cu avionul, la București, alături de soție.

”E un record istoric fără precedent în Diaspora!” a fost o parte din discursul unui candidat, la afișarea exit-pollurilor, care nu știa că a pierdut rușinos.

După ce a declarat că a bătut toată țara și diaspora, Barna a declarat că, ”de fapt, am ajuns în prea puține locuri”.

”Mi-aș reproșa, dar nu știu ce puteam să fac. Să îmi trimit moaștele prin țară?!”

Materialul publicat de sursa citată se încheie cu cadre în care liderii alianței sunt surprinși într-o liniște mormântală, după ce se știa rezultatul.