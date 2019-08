Imagini incredibile! Copii de gradinita, scosi pe strada la parada gay din Suedia - FOTO, VIDEO

3 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dezincriminata de codurile penale si scoasa de pe lista bolilor psihice, lucruri care s-au intamplat in urma cu doar 10-15 ani in toata Europa, homosexualitatea este intens promovata ca fiind un lucru normal. Cei mai aprigi luptatori ai drepturilor LGTB se gasesc in tarile nordice, mai exact in Danemarca, Norvegia si Suedia. Aici, propaganda capata dimensiuni care ating limita suportabilitatii. Homosexualii din aceste tari folosesc copiii ca mijloc de promovare a acestor practici. Astazi, locuitorii din Stockholm (Suedia) sunt martorii unei parade LGTB la care au participat inclusiv copii. Acestia au fost filmati si fotografiati tinand in mana simboluri cunoscute ca fiind ale miscarii LGTB. Tinand veseli steaguri ...