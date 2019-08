IMAGINI INCREDIBILE cu Viorica Dancila la plecarea din Constanța: A fost nevoie de intervenția jandarmilor, oamenii au scandat 'Analfabeta' și 'La pușcarie'

Viorica Dăncilă, premier şi preşedinte al PSD, a fost huiduită, vineri seară, şi la plecarea din clădirea unde au avut loc alegerile organizaţiei judeţene a PSD Constanţa, de aceiaşi oameni care au întâmpinat-o şi la sosire. Aceştia au scandat şi acum "Analfabeta", "La puşcărie".

Viorica Dăncilă a participat, vineri seară, la alegerile pentru conducerea organizaţiei judeţene a PSD Constanţa, iar la sosirea la Centrul Multifuncţional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin", unde a avut loc evenimentul, a fost întâmpinată de un grup de protestatari.

După încheierea alegerilor şi susţinerea conferinţei de presă, aceiaşi oameni au fost prezenţi şi la plecarea premierului. Oamenii au scandat "Analfabeta", "La puşcărie" şi au huiduit-o pe șefa PSD, după ce aceasta a ieşit din clădire, iar apoi s-a urcat în maşină. A fost nevoie de intervenția jandarmilor și a polițiștilor pentru ca lucrurile să nu degenereze.

Mai multe persoane s-au strâns, vineri, în jurul orei 17.00, în faţa Centrului Multifuncţional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin" din Constanţa, acolo unde s-au desfăşurat alegerile pentru şefia organizaţiei judeţene a PSD Constanţa. Unul dintre protestatari avea o pancartă pe care scria: “Veţi ajunge după gratii, mama voastră de pramatii”. În momentul în care Viorica Dăncilă şi-a făcut apariţia în zona respectivă, oamenii au început să strige “Analfabeta”, “Hoţii, hoţii”, “La puşcărie”. În zonă au ajuns şi mai mulţi jandarmi. Oamenii au încetat să strige împotriva reprezentanţilor PSD după ce Viorica Dăncilă şi cei care o însoţeau au intrat în clădirea unde au loc alegerile pentru preşedinţia organizaţiei judeţene Constanţa.

În discursul său susţinut în cadrul alegerilor, Dăncilă s-a referit şi la aceşti protestatari.

"România are nevoie de pace, România are nevoie de echilibru, România nu mai are nevoie de divizare, de violenţă, de ură, de cuvinte urâte. Nu ăsta este poporul român. Am intrat şi vedeam şapte, opt persoane cum jigneau şi ţipau şi atunci mă gândeam ce zic cetăţenii din Constanţa, ce zic cetăţenii din judeţ despre manifestarea, despre modul de a se manifesta al acestor oameni? Aici în Constanţa sunt oameni oneşti, sunt oameni respectaţi, sunt oameni care respectă pentru că ştiu că respectul impune respect. Oare astfel de manifestări ne reprezintă pe noi românii? Oare circul ţine de cald pentru România?”, a declarat Dăncilă.

